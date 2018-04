Afgán nők ezreinek vált példaképévé a 3 gyerekkel egyetemre jelentkező nő

Afgán nők ezreinek vált példaképévé a fiatal tanárnő, Jahantap, aki két hónapos kislányával az ölében jelent meg a kabuli egyetem felvételi vizsgáján. A három kisgyerekes anyuka nem elégedett meg középiskolai végzettségével, többet akart tanulni, hogy jobb tanítónővé válhasson a falujukban.

Miután jó eredménnyel teljesítette a felvételi vizsgát, egy ösztöndíj segítségével lehetővé vált számára, hogy az egyetemen tanulhasson, illetve hogy családja ez alatt az idő alatt Kabulban lakhasson vele.

Viral Facebook photo of 25-yr-old Jahantap Ahmadi taking an exam with her infant on her lap helps her enroll in a fully funded private university. https://t.co/9kaZfCoUrP pic.twitter.com/R5zFLpmafi

— Chime For Change (@ChimeforChange) 2018. április 5.