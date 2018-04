Tippek egy tökéletes tavaszi túrához

1. Kamásli

Azok számára, akik rendszeresen járnak kirándulni, ismerős lehet az a kellemetlen érzet, amit egy nagyobb eső után az átázott nadrágszárak okozhatnak. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, vigyünk magunkkal egy megbízható kamáslit, ami nemcsak nadrágunk szárát védi a csapadéktól és a sártól, de arról is gondoskodik, hogy túrabakancsunk száraz maradjon belülről.

2. Esőbiztos túranadrág

Az esőkabát a legtöbb gyakorlott túrázó felszerelésének alapvető részét képzi. Kevesebben tudják, hogy a megfelelően impregnált és kényelmes kialakítású túranadrág legalább ilyen fontos. A Fjällräven díjnyertes Keb túranadrágja tökéletes választás tavaszi túrákhoz. A rendkívül jól szellőző nadrág speciális kialakításának köszönhetően maximális mozgásszabadságot kínál.

3. Túrabot

Túrabottal sokkal ritmusosabb mozgásunk, így gyorsabban haladhatunk egyenletes és lankás terepen is. Esős időben pedig kifejezetten hasznos, ha túrabotot használunk, hiszen csúszós talajon sokkal biztonságosabb velük a túrázás. A tavaszi olvadáskor a patakok megduzzadnak, és sokszor olyan helyeken találkozunk vízfolyásokkal, ahol nem is számítunk rá. A túrabotok nagyszerű segítséget nyújtanak akkor is, ha ezeken kell átkelnünk az út során.

4. Fejlámpa

A fejlámpa nemcsak sötétedés után kiváló útitárs, hanem abban az esetben is nagy segítséget jelent, ha az idő hirtelen elromlik a túra során és a látási viszonyok kedvezőtlenné válnak. Ez fokozattan igaz akkor, ha olyan útvonalon haladunk, amelyet magas fák ölelnek körbe, árnyékot vetve a turistaösvényre.

5. Esővédő túratáskához

Az esővédő rendkívül kis helyet foglal táskánkban, így minden túrára érdemes magunkkal vinni, függetlenül attól, hogy mit mond az időjárás-előrejelzés. Ez a praktikus darab megvédi táskánkat és annak tartalmát a csapadéktól, de akkor is hasznos lehet, ha olyan terepen haladunk, ahol sziklák vagy ágak szakíthatják ki hátizsákunk anyagát.