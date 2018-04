Elképesztő hasi görcsök keserítik meg a fiatal lány életét

Endometriózisnak azt a fiatal nőket érintő betegséget nevezi az orvosi szakirodalom, amikor a méhszövetek nemcsak a méhben, hanem más belső nemi szervekben is megtalálhatók. Nagyon erős menstruációval, illetve szexuális együttlét alatti görcsökkel, illetve hátfájással és folyamatos kimerültséggel járhat ez az állapot, amely gyakran meddőséghez is vezet.

Issie Lowe például évekig nem tudott havi vérzése napjain kikelni az ágyból és a gyógyíthatatlan betegsége azóta is folyamatosan rányomja a bélyegét mindennapjaira. Számos barátsága ment rá arra, hogy sokan nem értik meg, mekkora fájdalmakat él át, és mennyire kiszámíthatatlanok a mindennapjai. Több munkahelyét is fel kellett adnia a folyamatos hiányzásai miatt, és legnagyobb félelme, hogy most alakuló színészi karrierje is az áldozatául esik majd egyszer a betegségének. Közel száz orvosi látogatás után sikerült csak 19 évesen diagnosztizálni a betegségét és bár azóta hormoninjekciókat kapott, és műtötték is, az állapota nem javult számottevően. Issie blogot ír szenvedéseiről és tapasztalatairól, azt remélve, hogy legalább másoknak segíthet az endometriózis mielőbbi felismerésében.

(Forrás: Metro)