Teste miatt kritizálta a barátja, kidobta

Az amerikai Shelby Johnson mindössze 55 kilót nyom, így távolról sem nevezhető elhízottnak. A párja azonban kíméletlenül kritizálta a testét. A fiatal nő a férfi kegyetlen üzeneteit később a Twitteren tette közzé.

„Határozottan sörhasat növesztesz, bébi” – írta neki a férfi, aki nehezményezte többek között azt is, hogy párja már nem úgy néz ki, mint az Instagram-fotóin.

I am 120 pounds. I have been for about 5 months.

My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h