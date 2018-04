Kiderült, hány európai Facebook-felhasználót érintett az adatgyűjtés

Akár 2,7 millió európai Facebook-felhasználó személyes adatait is megoszthatták szabálytalanul a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó céggel – tudatta pénteken az Európai Bizottság. A brüsszeli testületet a Facebook tájékoztatta a potenciálisan érintett európaiak számáról.

Várhatóan a jövő héten tárgyalnak arról, hogy a közösségi oldalnak milyen változtatásokat kellene végrehajtania, hogy megfeleljen az új uniós adatvédelmi előírásoknak. Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

Az EU új adatvédelmi előírásai májusban lépnek életbe, amelyek alapján a szabályszegő vállalatokat akár az éves forgalmuk négy százalékának megfelelő összegre is bírságolhatják.

Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál alapító-vezérigazgatója szerdán arról számolt be, hogy mintegy 87 millió felhasználó adatait oszthatták meg a londoni székhelyű, de New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analyticával. Az is kiderült, hogy 32 ezer magyar felhasználó adatához fért hozzá a cég.

A Cambridge Analytica az adatok feldolgozásával próbált képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül.