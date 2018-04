Elhitette vele a barátja, hogy nyert negyedmillió fontot

A manchesteri Si Wynne remek kis tréfát eszelt ki barátja, Gareth Leyland számára. Elhitette vele ugyanis, hogy a kezében lévő kaparós sorsjeggyel negyedmillió fontot, mintegy 89 millió forintnak megfelelő összeget nyert. Igen ám, csakhogy a sorsjegy hamis volt.

Si azt is felvette, ahogy barátja nagy örömmel beront egy benzinkútra, ahol az ott dolgozók is megerősítik, hogy tényleg nyert, és Gareth rögtön mondta is, hogy Sivel együtt vették a sorsjegyeket, ezért megfelezik a nyereményt.

A videó azzal zárul, hogy Si bevallja: hamis volt a sorsjegy, és hogy a hátoldalán lévő telefonszám egyenesen a fogtündérnél csöng ki.

Si videóját az esetről eddig több mint hatezren osztották meg.

Forrás: The Sun

Kiemelt kép: Getty Images