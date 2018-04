Halála előtt még jótékonykodott Stephen Hawking

Mialatt több ezer ember vonult Cambridge utcáin, hogy leróják tiszteletüket a világhírű tudós, Stephen Hawking ravatalánál, a város másik végében épp átadták a professzor legutolsó ajándékát. Stephen Hawking ugyanis egy nagyszabású húsvéti lakomára hívott meg közel ötven hajléktalant.

We're so grateful to the Hawking family for their generous donation so we could give our guests an extra special #Easter meal yesterday. We had a little cheer in honour of #StephenHawking before tucking in. #Cambridge #community #lovefoodhatewaste #alltogether pic.twitter.com/ali61X06iE