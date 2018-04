Emlékmű ejtett foglyul egy hétéves kisfiút

Három órán át volt egy emlékmű foglya Max Morgan. A hétéves angol kisfiú a családjával látogatott el a Wolverhampton közeli emlékműhöz, amikor a baleset történt.

A tűzoltók mellett speciális mentőkre is szükség volt, hogy kiszabadítsák a kisfiút, aki néhány horzsolással megúszta a kalandot.

A család egyébként azért állította a kis Max-et az emlékművön található lyukba, mert öt évvel korábban már készült róla egy kép ugyanebben a pózban. Csak azzal nem számoltak a szülők, hogy a fiú mennyire megnőtt.

Crews from @TechRescueWMFS and @Wton_fire have successfully freed a young boy that had got stuck inside stone Monument @NTWightwick Wightwick Manor pic.twitter.com/QqykuQUxCV