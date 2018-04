Rendhagyó előtte-utána fotót posztolt testéről az anyuka, fontos üzenete van

„Nem, ez most negy olyan előtte-utána fotó, amivel a nagy fogyásos történeteket szokták illusztrálni. Ennek ellenére győzelmi történet ez, mindjárt elmondom, miért” – kezdi a Love What Matters oldalán közzétett történetét Laura Mazza, a kétgyermekes anyuka, aki Mum on the Run címmel saját blogot is vezet.

„A bal oldali képen azt látjátok, hogy nézett ki a testem a két szülésem előtt. Nem voltak striáim például. A köldököm se lógott, és a hasam lapos volt. Igaz, akkortájt szinte mindig fogyóztam, és úgy követtem nyomon a testem legapróbb változásait, hogy lefotóztam magam bikiniben. Ezt a fotót simán feltölteném a Facebook-oldalamra, ma már teljesen elfogadhatónak gondolom.”

De nem volt ez mindig így. Laura posztjában bevallja, hiába volt tökéletes a teste, hiába halmozta el a környezete bókokkal, ő még mindig kövérnek látta magát. „Nem ettem szénhidrátot, sem zöldségeket vagy gyümölcsöket. Csak húst. A kilók persze csak úgy olvadtak rólam le, ezért az sem érdekelt, hogy szinte folyamatosan rosszul voltam.”

„A jobb oldali képen is én vagyok. Igen, striákkal, lógós köldökkel és zsírpárnákkal együtt. Korábban egészen biztosan senkivel sem osztottam volna meg ezt a képet, sőt nagy valószínűséggel a fiók mélyére rejtem, hogy még csak véletlenül se jöjjön velem újra szembe. Emlékszem, mikor terhes voltam, nem hagytam, hogy a férjem lefényképezzen, annyira zavart, hogy meghíztam.”

Aztán valami megváltozott. Laura rádöbbent, hogy a teste sokkal több, mint pusztán azoknak a hibáknak az összessége, amiket lát magán. „Tudjátok mit? Az átalakult, kicsit pufibb testemmel többet értem el, mint a korábbival. Több jó ételt ettem, többet éltem, többet adtam, és több dolgot élveztem. Életet adtam, szóval ez a test igenis AZ a test, ami megérdemli, hogy ünnepeljék, és odáig legyenek érte.”

Laura a poszt végén elárulja, a szíve legmélyén még mindig szeretne úgy kinézni, mint az első fotón. Bevallja, hogy hiányzik neki a régi alakja, majd hozzáteszi, ami változott, hogy most már nem akarja kétségbeesetten és mindenáron visszakapni. „Szeretném azt szeretni, amim van. Megbecsülni azért, amit általa elértem. És ezt tanácsolom nektek is. Tök mindegy, hogy 36-os vagy 44-es ruhaméretet hordasz, ünnepeld meg a tested. Mert megérdemli.”