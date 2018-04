Az emberek, akik csak azért is 1932-ben élnek

Kedves olvasó, szerinted mikor készült ez a kép?

Jó, tudom, hogy tudod, hogy most készült, de őszintén: nincs rajta semmi, amitől ne készülhetett volna mondjuk 1932-ben, nem? Na ugye.

Igaz, nem 1932 van, hanem 2018, azaz közösségi média, piacgazdaság, jólét – már ahol – és szabadság, tehát az önmegvalósítás millió formája. Megszokhattuk már, hogy az ország (különösen Budapest) a legfurább szubkultúrákkal van tele. A jótékonykodó cosplayerektől kezdve a ladásokon át a biciklialkatrész-újrahasznosítókig van itt minden, de még köztük is egy egészen különös, eltökélt és életvidám banda a

kerékpáros időutazóké.

Ők azok, akik lehetetlent nem ismerve, a családi gardróbtól a vintage boltokat feltúrva összeszednek egy-egy (vagy akár több) teljesen autentikus szettet a múltból, esetünkben a huszadi század eleji békeidőből. Mindehhez bicikli is jár, mégsem lehet Bubival, trekking vagy mountain bike vassal összeizélni a csodálatos kordnadrágokat és rakott szoknyákat!

Elbátortalanítani senkit sem szeretnénk, de a bicaj és az outfit kevés, ehhez bizony arc is kell, nem is akármilyen. Nem csak az arcberendezésről, hanem a tekintetről és a szőrről is beszélünk, vagy hát ezek egységéről. Szereplőinket külön galériában mutatjuk, kattints, gyönyörködj!

Most jöjjön maga az esemény, amelyről akaratlanul is csak divatanyagot voltam képes fotózni, annyi baj legyen. Lenyűgöző szettek, kiegészítők és a hétköznapokban is hasznos tippek arra, hogyan pimpeljük fel régi biciklinket. Plusz egy elképesztő velocipéd 2018-ban, Budapest barátságtalan utcáin. (Mindenki túlélte.)