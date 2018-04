70 kilót fogyott 14 hónap alatt a 16 éves fiú – fotó

A 16 éves Mahesh Bhubathi Anantapurban, Indiában él. A kamasz srác 150 kiló volt, amikor az orvosok életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Az elmúlt 14 hónap alatt a fiatalember 70 kilónál is többet fogyott – számolt be esetéről a helyi média. A fiút gyakran csúfolták a súlya miatt a szomszédai. Gúnyneve egy túlsúlyos indiai mesefigura neve volt. Azt nem tudni, hogy volt-e bármilyen hormonális oka annak, hogy Mahesh ennyire elhízott, most mindenesetre szeretné még egészségesebb fiatal lenni.