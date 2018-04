Egy vagyont költött a tökéletes sellőfarokra a fiatal srác

Bár a Disney Kis hableánya már több mint 20 éves sztori, az utóbbi pár évben hihetetlen mértékben fellángolt a sellőmánia. Olyannyira, hogy sokan az egész életüket szeretnék sellőként, azaz hableányként vagy hablegényként élni.

Christian Riel, a 24 éves floridai egyetemista is egy közülük. A srácnak is Ariel volt a kedvenc Disney-hőse kiskorában, felnőttként pedig végre megteheti, hogy megélje az álmait. A fiú ezért készíttette el az arany sellőfarkat is, amely nagyjából 400 ezer forintba került, de tökéletesen boldoggá teszi őt.

„Imádom a vizet, imádok úszni, és az uszonnyal sokkal gyorsabban is tudok. Elképesztő szabadságérzetet ad” – meséli Christian, aki egyébként nem hivatásos sellőnek, hanem általános iskolai tanárnak készül, és másik hobbija a lovaglás.

„Imádom az életem: nemcsak azért, mert imádok hablegény lenni, hanem azért, mert mindig azt teszem, amihez kedvem van, amit szeretnék.”

