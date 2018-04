Tippek a boldogsághoz a világ legboldogabb helyeiről

Dan Buettner a National Geographic tudósítójaként rengeteg helyet bejárt, és megfigyelte, hogy bizonyos országokban sokkal boldogabbak az emberek. Tapasztalatairól könyvet is írt, most ebből csemegézünk.

Már eleve a boldogság meghatározása is nehéz, nem hogy a számszerűsítése, hiszen rengeteg dologból áll össze. Idetartozik például a büszkeség, azaz hogy az egyén hogyan értékeli a saját életét, az elhivatottság, azaz amikor úgy érezzük, hogy azt tehetjük, amiben a legjobbak vagyunk, és végül az apró örömökből áll össze a boldogság: mennyit nevettél tegnap? Finomakat szoktál-e enni? Voltál-e azokkal, akik fontosak neked?

Buettner az utazásai során azt vette észre, hogy a legboldogabb helyeknek négy közös vonásuk van:

1. Minden gyerek tud olvasni – és ez különösen fontos a kislányok esetében. Dánia és Costa Rica, ahol Buettner szerint a legboldogabbak az emberek, úttörők voltak a földművesek és parasztok lányainak beiskolázásában.

2. A megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a betegségek kezelésre.

3. Bizalom – az emberek megbíznak a politikusokban, a rendvédelmi szervekben és egymásban is.

4. Egyenlőség – a legboldogabb helyeken a pénz azoknak megy, akik a leginkább rá vannak szorulva.

Ráadásként Buettner megjegyzi, hogy a legboldogabb helyeken minimális a fegyverek és katonák száma. Costa Ricán például nincs katonaság, Dániában és Szingapúrban szinte senkinek nincs fegyvere.

A nagy kérdés persze az, hogy az egyén szintjén hogyan lehetünk boldogabbak. Buettner a következőket javasolja:

Egészség

Mindig ez legyen a legfontosabb. Ha boldogabb akarsz lenni, először egészségesebbnek kell lenned. Sétálj egy nagyot, egyél valami tápanyagokban gazdag, finom tavaszi ételt, és igyál több vizet.

Otthon

Buettner azt javasolta, hogy vedd körül magad zöld növényekkel, állítsd be, hogy otthon Mozart szóljon, és ha módod van rá, szerezz be egy kutyát. A hálószobádat úgy rendezd be, hogy öröm legyen benne lenni, és ha lehet, próbálj napi nyolc-kilenc órát ott tölteni – alvással!

Társaság

Igyekezz legalább hat-hét órát emberekkel tölteni. Emellett optimális esetben legyen három-öt közeli barátod, akikkel értelmesen tudsz beszélgetni, és akiket felhívhatsz egy rossz nap után.

Munkahely

Legyen egy munkahelyi legjobb barátod! A kutatások azonban azt mutatják, hogy a pénz nem boldogít – már ha van elég ahhoz, hogy az anyagi biztonságot meg tudd teremteni magad és a családod számára.

