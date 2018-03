Egy igazi társ a konyhában

Igen, ezt bizton alá is támaszthatom, hiszen onnantól kezdve, hogy a konyhapultjára került a Sencor STM 6351GR típusú robotgép, anyukám azonnal belemerült a tanulmányozásába: miután alaposan megismerte a gépet, a 4,5 l-es rozsdamentes acéledényben már bent is volt a tojás és a liszt az első tészta elkészítéséhez.

Amíg én a gép szép színén és a gondosan kidolgozott designelemeken ámultam, anyukám igazi háziasszonyként kezdte el sorolni a praktikumokat:

„Nagyon egyszerűen, rettentő sok mindent meg tudok a segítségével csinálni. Amíg a gép dolgozik, keveri a tésztát, addig én másra is tudok figyelni a konyhában. A 1,5 literes üvegmixerben pedig a smoothie-k, krémlevesek alapanyagai is hamar elkészülnek. Általában a sütés nélküli sütikhez kekszet használok, ezért a kekszdaráló ugyancsak pluszpont. A húsdarálóról pedig már ne is beszéljünk” – mondta izgatottan, én pedig próbáltam követni, és nem elveszni az információrengetegben. Mint minden jóravaló háziasszony, anya sincs oda a mosogatásért, nála a piros ponton felüli kategória, hogy a robotgép részegységei és a rozsdamentes acéledény mosogatógépben is tisztítható.

Amíg beszélgettünk, a gép szorgalmasan dolgozott, ahogy anyu is sürgött-forgott, főzött, gyorsan bedobott egy mosást, elindította a mosogatógépet is. A meglepetéssüti tésztája pedig időközben elkészült, irány a sütő, készülhetett a krém.

Fontos: Az acéledény átlátszó fedele adagolónyílással rendelkezik, így az alapanyagok a keverés közben is a tésztákhoz, krémekhez adhatók.

És hogy mi lett a végeredmény? Íme:

Karamellás süti:

Hozzávalók:

tészta:

50 dkg liszt

10 dkg vaj/margarin

16 dkg cukor

1 egész tojás

1 dl tej

1 kávéskanál szódabikarbóna

krém:

5 dl tej

10 dkg liszt

30 dkg cukor

20 dkg vaj

1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:

A lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk és a többi anyag hozzáadásával összegyúrjuk. Anya ez esetben minden hozzávalót berakott a robotgépbe, és hagyta, hogy az dolgozzon helyette! Az elkészült tésztát kinyújtotta, majd egy tepsi hátára téve sütőbe tette.

Krém: A cukrot világos barnára pirítjuk, fél dl vízzel és 2 dl tejjel óvatosan felöntjük, és tovább melegítjük, hogy feloldódjon a cukor. A lisztet a többi tejjel elkeverjük, és a karamellhez öntve sűrű krémet főzünk. Langyosra hűtjük, és hozzáadjuk darabokban a vajat, a vaníliás cukrot, és addig keverjük, amíg teljesen ki nem hűlt. Ezután nem maradt más teendő, mint hogy a tésztát megtöltsük krémmel.

Megjegyzés: A sütink tetejére kakaóport, mandulát, csoki- és kókuszreszeléket is szórhatunk. A tésztát cukor helyett készíthetjük mézzel, a recept szerint akkor 20 dkg méz szükséges.