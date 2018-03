Ezért jó, ha bevonod az étkezéseidbe a szuperélelmiszereket

Mik is azok a szuperélelmiszerek? Az Oxford szótár a tápanyagban kiemelkedően gazdag ételeket nevezi superfoodnak, amik elősegítik a harmóniát és a jó közérzetet. A Macmillan szótár szerint a superfood elnevezés azon élelmiszerek gyűjtőcsoportja, amik egyedülállóan jótékonyan hatnak az egészségi állapotunkra.

Tényleg szuper a superfood?

A szuperélelmiszerek a 90-es évek elején kerültek először a figyelem középpontjába, amikor megjelent Michael van Straten és Barbara Griggs Superfoods című bestsellere. Azóta egyre felkapottabbak, főleg mióta egyre többen próbálnak odafigyelni az egészséges táplálkozásra. Sokan éppen ezért támadják is ezt az elnevezést/besorolást, szerintük az egész csak egy jól felépített reklámkampány, hiszen ki ne venné meg azt, ami szuper egészséges? Ráadásul a túlzott fogyasztásuk káros is lehet. Ha belegondolunk, ebben is lehet igazság, hiszen ki ne vágyna instant csodára „szupernek mondják, ha ezt eszem biztosan egészséges leszek, és minél többet eszem belőle, annál hamarabb lesz minden jó, úgyhogy még túlzásba is viszem a fogyasztását…” – előfordulhat ilyen gondolkodásmód, de azért lehet ezt máshogy is. Attól függetlenül is, hogy éppenséggel fent vannak a szuperélelmiszerek listáján, ezekről az élelmiszereknek tényleg rengeteg jótékony hatásuk van, ezért érdemes lehet beépíteni őket a napi étrendbe, persze csak minden csodavárás és túlzás nélkül.

Én és a szuperélelmiszerek

Az igazat megvallva én nem fektetek túl nagy hangsúlyt az egészséges táplálkozásra. Elég válogatós vagyok és lusta is ahhoz, hogy mindenre odafigyeljek, amit eszem. Az utóbbi években viszont elkezdett bennem erősödni egy rossz érzés az élelmiszerboltokban, miközben vásároltam. Valami olyasmi volt a problémám, hogy mindig ugyanazokat eszem (leginkább megszokásból), ráadásul ki tudja, hogy mi van ezekben, és kellene már valami felfrissülés vagy változatosság.

A szuperélelmiszerekről egy egészségnapon hallottam először egy előadáson, teljesen véletlenül. Az tetszett meg, hogy itt van egy jó hosszú lista különféle tudvalevőleg egészséges ételről, és hogyha ezekből mindennap csak egyet beépítek az étkezésembe, máris változatosabb lesz.

Hogy egészségesebb lettem-e azóta? Nem tudom. Annyi változott, hogy bekerült pár új hozzávaló és íz az étkezésembe, ezáltal sokszínűbb lett. A teljesen natúr salátámba például magkeverék került gojibogyóval és egy kis tökmagolaj. Újra előkerült a spenót, amit kb. óvodáskoromban ettem utoljára, de most rájöttem, hogy mennyire finom, a kora reggeli munka előtt pedig az ébredést segítő Túró Rudit gyakran felváltja egy marék dió, mandula vagy kesudió, sokkal jobban esik, és frissítő hatású is. Az új hozzávalókkal együtt pedig több lett a tudatosság is (mert mint mindenben, ez az étkezésben is elég fontos, de nálam valahogy hiányzott belőle). Most viszont jobban odafigyelek, hogy minden napra jusson friss gyümölcs, zöldség, valami magféle, annak köszönhetően pedig, hogy ezek teret nyertek nálam, ritkábban kerül elő a nassolni való kekszek, édességek.

Néhány példa a szuperélelmiszerek közül

Szuperélelmiszerből több száz féle van, most nézzünk meg tíz példát, a teljesség igénye nélkül néhány jótékony hatásukat felsorolva.

Banán

A banán 75 százaléka víz, 23 százaléka szénhidrát, 2,6 százaléka növényi rost, 1 százaléka fehérje, és mindössze 0,3 százaléka zsír. Kiemelkedően magas az A-, B2-, B3-, B9-, PP- és C-vitamin-tartalma, valamint nagy mennyiségben tartalmaz kalciumot és magnéziumot is. Napi egy banán szuperül fedezheti a tízórait vagy az uzsonnát.

Chiamag

Nagy százalékban fordulnak elő benne omega-3 zsírsavak, antioxidánsok, élelmi rostok, ásványok és vitaminok. A magas fehérjetartalma pedig segít az izmok és a csontok optimális állapotának megtartásában. Fogyasztható például turmixban vagy zabkása toppingként. De nem érdemes túlzásba vinni, mert napi 15 grammnál több káros is lehet belőle.

Dió

A dióban található vitaminok, ásványi anyagok és esszenciális zsírsavak fogyasztása segít a vérnyomás egészséges szinten tartásában, emellett csökkentheti a koleszterinszintet. A dióban található omega-3 zsírsav az agyműködést serkenti, az E-vitamin pedig ragyogóvá teszi a bőrt. Napi egy marék elég belőle vagy váltogatható más hasonló magvakkal, mint a mandula, a pisztácia, a kesudió…

Zöld tea

A zöld tea rengeteg antioxidánst tartalmaz, hozzájárul a a szív épségéhez, az idegrendszeri gondok kiküszöböléséhez, sőt még az anyagcserét is felpörgeti. Azt mondják, hogy a rák megelőzésében is szerepe van. Ráadásul 10-15 perc nyugalom egy csésze finom teával mindig pihentető hatással van az emberre.

Rukola

Figyelemreméltó az A-, C-, és K-vitamin-tartalma, de tartalmaz kalciumot és vasat is. Remekül tisztítja a vesét és a vért, segít kimosni a szervezetből a méreganyagokat. Klorofilltartalmának hála pedig a sejtszintű anyagcsere-folyamatokat is serkenti. Szuperül feldobja a salátánkat, ha kerül bele egy kis rukola is.

Spenót

A spenótnak kiugróan magas az élelmirost-tartalma, illetve különböző vitaminokban is bővelkedik. Ásványi anyagainak köszönhetően hatékonyan szabályozza a vérnyomást. Magas magnéziumtartalma miatt pedig idegnyugtató hatású is. főtt krumplival és tojással az igazi (a tojás egyébként szintén szuperélelmiszer).

Kurkuma

A kurkuma serkenti az epetermelést, ezzel segít lebontani a zsíros ételeket és megkötni a káros szabad gyököket. Javítja a májműködést. Antibakteriális hatása jól jön megfázás, köhögés vagy influenza esetén. A kurkumin nevű alkotóeleme gyulladáscsökkentő tulajdonságú. Felhasználható például rizshez, leveshez, szószokhoz.

Fokhagyma

A fokhagyma segít megelőzni a koszorúér-betegségeket. Hatástalanítja a véralvadásban szerepet játszó fehérjéket, értágító tulajdonsága révén pedig csökkenti a vérnyomást. Segít a kórokozók – baktériumok, vírusok és gombák – elleni védekezésben. Legfőbb hatóanyaga a komoly antibakteriális hatású allicin.

Keserű csokoládé

A keserű csokoládé tele van erős antioxidánsokkal, például flavonoidokkal, ezek segítenek megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, és még a bőrt is simábbá varázsolják. Sőt, természetesen mértékletes fogyasztás esetén, a vércukorszintet is kiegyensúlyozza.

Méz

Rengeteg vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, növeli az antioxidánsok termelődését a vérben. Immunerősítő, szervezeterősítő, sebgyógyító, antibakteriális hatású – és ráadásul nagyon finom is.