Életében először lottózott, megütötte a főnyereményt

A kanadai Charlie Lagarde a 18. születésnapján vásárolt egy üveg bort és egy lottót. Ekkor lottózott életében először, és máris nyert 1 millió kanadai dollárt, vagyis nagyjából 190 millió forintot.

A lány választhatott, hogy egyben veszi fel a nyereményt, vagy él azzal a lehetőséggel, hogy élete végéig minden héten kifizetnek neki 1000 kanadai dollárt. Néhány hét gondolkodás után ő végül az utóbbi mellett döntött.

She turns 18, she buys herself her first lottery ticket and wins the jackpot : 1000$ each week for the rest of her life. I talk about that amazing story at 8:10 on @CJAD800 #gagnantavie pic.twitter.com/9clD3Yj7Tl