Meglepőt húzott a Lidl, itt a kétórás műszak

A Blokk.com vette észre, hogy a Lidlnél a 3, 4, 6, 7, 8 órás műszakok mellé most bevezették a 2 órásat is, így már hatféle időtartam közül választhatnak a diszkontlánc munkavállalói. A Lidl meghirdetett egy új munkakört is, a rakodómestert, de arról nincs információ, hogy milyen bér jár a pozíció betöltőinek.

A Lidl épp most van túl a kétlépcsős béremelésen, így jelenleg egy targoncavezető meghirdetett elérhető legmagasabb havi javadalmazása jutalékok nélkül bruttó 297 ezer forint, míg egy budapesti eladó bruttó 289 ezer forintot keres.

A nagy konkurens Aldinál egy 8 órás munkakörben dolgozó munkatárs kezdőfizetése bruttó 272 ezer forint, de ha bírja az éjszakázást, akkor akár bruttó 368 ezer forintot is hazavihet havonta.