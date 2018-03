Temetést rendezett a 30. születésnapjára, szétszedték a neten

Az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban élő Mila Blatova a közelmúltban ünnepelte a harmincadik születésnapját. A csavar a történetben az, hogy a húszas éveit egy temetéssel búcsúztatta, amelyen az ifjúságát siratta meg. Az esemény nem mindennapi látványt nyújtott: fekete léggömbök, fekete italok, és Mila maga is talpig feketében jelent meg az eseményen.

Ahogy várható volt, az internet népe vegyesen reagált. Voltak, akik sértve érezték magukat, és úgy érezték, hogy a harmincéves nő azokon gúnyolódik, akik még hatvanévesen is fiatalnak érzik magukat, vagy akik mondjuk húszévesen, tragikus módon elhunytak. Mások igyekeztek a helyén kezelni Mila fotóit: egy talán kicsit morbid, de mégis szórakoztató poénként. Az egyik kommentelő azt is megjegyezte, hogy ő a saját harmincadik születésnapjára ennek pont az ellenkezőjét: egy gyerekzsúrt fog szervezni.

