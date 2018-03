Emojikollekció készül a fogyatékkal élőknek

Az emojitársadalom színes közösségében már ott figyelnek a szoptatós vagy éppen a hidzsábos emojik is, az Apple pedig folyamatosan azon dolgozik, hogy még inkluzívabbá tegye a palettát. Ezért 2019-re a fejlesztők azt ígérik, a következő kiadásban a fogyatékkal élők is saját hangulatjeleket kapnak.

🆕 📲 New: Apple has submitted a proposal to Unicode for accessibility emojis including people in wheelchairs, service dogs, and prosthetic limbs. If approved, they'll be on phones next year https://t.co/ic87QRkDpj pic.twitter.com/d7NISQR0me