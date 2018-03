Vedd fel a harcot a narancsbőr ellen!

Bevált módszer narancsbőr ellen

Az otthon is elkészíthető kencéket lehet testápolós vagy olívaolajos alappal is indítani. Lényeg, hogy tegyünk bele olyan extra fűszert vagy hozzávalót, ami élénkíti a bőr vérkeringését, és bőrradírként is jól funkcionál, hiszen ezek a narancsbőr nagy ellenségei. Erős paprikából, kávézaccból, fahéjból vagy durva szemű tengeri sóból készíthetünk megfelelő kencét, amit aztán a bőrbe bedörzsölve alkalmazhatunk a narancsbőr elleni harcunk során. A leglátványosabb eredményt úgy tudjuk elérni, ha egyszerű háztartási fóliával körbetekercseljük a narancsbőrös testrészünket, miután bekentük krémmel vagy olajjal.

Öltözz a narancsbőr ellen!

Bármennyire is furcsa, de öltözködésünkkel is sokat tehetünk a narancsbőr kialakulása ellen. A legfőbb tiltólistás ruhadarab a szűk farmer, a szoros leggings és a túlságosan is magas sarkú cipő. Mivel ezek kedvezőtlenül befolyásolják a lábunk vérkeringését, közvetlenül hozzájárulnak a bőr vérellátásának pangásához, ami a narancsbőr kialakulásának kedvez.

Gyümölcsökkel a narancsbőr ellen

Azt már tudjuk, hogy a cukros és sós dolgokat el kell felejtenünk, ha sikeresen szeretnénk felvenni a harcot a narancsbőr ellen. De a napi 2-3 liter víz elfogyasztása mellett az is lényeges, hogy olyan gyümölcsöket és zöldségeket együnk, mint a görögdinnye, az áfonya, az ananász, a spárga és a póréhagyma. Ezek amellett, hogy sok vizet tartalmaznak, fokozzák az anyagcserét, és méregtelenítő hatásuk is van.