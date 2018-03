Ennek az idős cicának az akaraterejét sok ember is megirigyelhetné

Charlie-t nemrégem azzal vitte idős gazdája állatorvoshoz, hogy a cica nem tud többé ráállni hátsó lábaira. Az álatorvos elzáródást állapított meg az ereiben és nem fűzött hozzá sok reményt, hogy a 13 éves macska még valaha is újra rendesen fog járni. Idős gazdája is lemondott róla, mert már neki magának is gondot okozott a lépcsőzés és félt, hogy nem tudja ellátni a mozgássérült cicát. Charlie így ideiglenesen az állatorvosi rendelő gondozásába került. Szteroidokat és fájdalomcsillapítókat kapott, illetve az orvos két kereket próbált hátsó lábaihoz csatolni, hogy könnyítse az állat mozgását, de ezt Charlie visszautasította.

Két-három hét kezelés után azonban az állatorvosi rendelő dolgozói meglepetten tapasztalták, hogy Charlie kicsit ugyan még sántítva, de újra jár. Valószínűleg használtak a gyógyszerek, amiket kapott, de az állatorvos szerint hatalmas akaraterő is kellett az állat részéről, hogy újra talpra álljon. Jelenleg új gazdit keresnek a 13 éves cicának, aki addig is napjának nagy részét a rendelő dolgozóinak ölében tölti.

(Forrás: Lovemeow)