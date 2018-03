A gyerekrajzok egyre többször ábrázolják nőként a tudósokat

Napjainkban több gyerek rajzolja meg nőként a tudósokat, mint valaha – derült ki a Northwestern University kutatásából. Míg a nyolcvanas éveket megelőzően a gyerekek mindössze egy százaléka rajzolt nő tudóst, addig az elmúlt években 28 százalékra nőtt ez az arány.

Az elmúlt három évtizedből származó adatok alapján a 6 éves kislányok 70, míg a kisfiúk 83 százaléka a saját nemének megfelelő tudóst rajzol. A 11 éves lányok már többen rajzolnak férfi tudóst, a 16 éves lányok pedig háromszor annyian, mint nőt.

Érzékelhető ugyanakkor, hogy a gyerekek is egyre gyakrabban találkoznak a médiában nő tudósokkal, és ez a rajzaikra is hatással van. Vagyis a tudósok neméhez kapcsolódó sztereotípiák, ha lassan is, de eltűnőben vannak a gyerekrajzokon is.

