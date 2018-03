Ez a férfi a teste kilencven százalékát teletetováltatta, és még nem végzett

Count Dracula arises from the dead... ⛪ #blood #bloody #bloodymary #vamipre #vampires #vampirediaries #dead #death #deathcore #dark #darkness #darkside #tattoo #tattoos #tattooed #blackwork #whitebeard #redeyes #adamcurlykale #photo #by @mrjulian

A post shared by Adam (Oreo) Curlykale (@adam.curlykale) on Jan 22, 2018 at 8:07am PST