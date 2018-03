A mellrák veszélye miatt mindkét mellét levetette az egykori magyar modell

Túróczi Réka 39 éves, régebben modellként dolgozott. Most gyereket nevel, ezen kívül hobbifutó, triat­lonista és blogger. Októberben tudta meg egy génvizsgálat során, hogy örökölte a nőgyógyászati rákokért felelős génmutá­ciót, és januárban döntötte el, hogy műtétnek szeretné alávetni magát.

„Választásom nemigen volt, hiszen a családban is halmozottan fordult elő nőgyógyászati rák, ráadásul három gyermekem is van” – nyilatkozta a Blikknek a sportoló. Édesanyja is mell- és petefészekrákkal küzdött, decemberben halt meg. Túróczi Rékának a statisztikák alapján 60-80 százalék esélye volt a mellrákra, ezért első lépésben kétoldali profilaktikus masztektómián esett át két héttel ezelőtt.

Réka azt mondja a hozzá hasonló helyzetben lévő nőknek, hogy ne ijedjenek meg a drasztikus műtét gondolatától. „Ha csupán azt vesszük figyelembe, hogy az örökletes mellrákra való hajlamú nőknél 90 százalékkal lehet csökkenteni a kockázatot, a beavatkozás már megérte, ráadásul nagyon szép rekonstrukciós eljárások léteznek.”