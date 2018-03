Hamarosan robotméhek végzik a beporzást

Azt, hogy a méhek milyen fontos munkát végeznek, a hétköznapokban nem is érezzük igazán. Viszont ha azt hallja az ember, hogy a világon minden harmadik falat élelmiszer a méhek áldásos tevékenységének köszönhető, akkor könnyű belátni, hogy a szorgos rovarok pusztulása komoly veszélyt jelenthet az emberiségre.

A kutatók persze ezt már évekkel ezelőtt felismerték: a Harvardon kifejlesztett RoboBees nevű, méhméretű robotokat öt évvel ezelőtt mutatták be. Ennek fejlettebb változata képes felületekhez tapadni, víz alá merülni és úszni is.

Most a Walmart áruházlánc is lép a kérdésben: szenzorokkal és kamerákkal felszerelt beporzódrónokat szabadalmaztattak, melyek képesek a virágport felismerni, és lényegében ugyanúgy be tudják porozni a növényeket, akár a valódi méhek – írja az Agrárszektor.

A rovarok beporzó tevékenysége globálisan 265 milliárd euró gazdasági hasznot termel. A házi és a vadon élő méhek végzik a világon élő összes növényfaj 80 százalékának beporzását, egyetlen méhcsalád 300 millió virágot poroz be naponta.