Fogynia kell, vagy meghal. Ez lett a sorsa az egykori plus size modellnek

Renee Biran valaha felkapott plus size modell volt, de egészségi állapota egyre csak romlott, és ő végül 290 kilósra hízott. Biran most abban reménykedik, hogy az életmentő gyomorszűkítő műtéttől megváltozik az élete, és tudja gondozni hat gyermekét.

Az egykori plus size modell Renee jelenleg 53 éves, és a Houstonban dolgozó Dr. Younan Nowzaradan sebész segítségében reménykedik. A nőnek már komoly fájdalmai vannak a túlsúlya miatt. Egyre nehezebben vesz levegőt, gyakran pedig azt érezi, hogy megfullad – írja a People.

Renee just wants to fit back into life. Don't miss an all-new episode of #My600lbLife Wednesday at 8/7c. pic.twitter.com/vvyPngXNwf