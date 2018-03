Elragadó! Így imádja a kukásokat ez a hároméves kisfiú – videó

Igazi barátságot kötött a hároméves Kyler a házukhoz minden reggel megérkező kukásautó munkatársaival. A kisfiú színtiszta szeretettel, kedvességgel és örömmel üdvözli a barátait, étellel-itallal kínálja őket, és puszival búcsúzik el tőlük. A Mississippiben élő kisfiú minden vágya, hogy egyszer ő is kukásautón dolgozhasson, még akkor is, ha már most tudja, nem ez a legfinomabb illatokkal járó hivatás. A helyi kukások azt is megengedik neki – természetesen segítséggel –, hogy ő maga húzza meg a préselő kart az autójukon.