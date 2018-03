Büszkén vállalja szívátültetés utáni hegeit a modell

A 24 éves Bec Craven egy Balin tett utazása során titokzatos vírust kapott el, ami miatt szívátültetésre volt szüksége. Az orvosok sokáig azt hitték, tüdőgyulladása van, és csak később észlelték a szívelégtelenségét. Végül kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála, amely átültetést igényelt. A következő hónapokban olyan gyorsan romlott Craven szíve, hogy műszívet kellett alkalmazni nála a transzplantációig.

Most, két évvel a műtét és számos borzasztó mellékhatás után Craven az Instagramon osztotta meg magáról egy fotót, hogy megünnepelje az életét megmentő eljárást. Bátran felvállalta az operációval járó hegeit is, melyek szerinte a történetének gyönyörű és különleges szimbólumai. Mivel Craven is látja, hogy a társadalom elképesztő nyomást helyez a nőkre azzal, hogy mindenhol tökéletes testek néznek szembe velünk, még fontosabbnak tartja azt, hogy mutassuk meg a hibáinkat is, hiszen azok is hozzánk tartoznak és tesznek minket egyedivé, külön-külön.

