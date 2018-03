„A heroinnak más tervei voltak” – döbbenetes vallomás egy anyától, aki 18 éves lányát veszítette el

„Nem tudom, honnan, de tudtam, hogy valami nincs rendben a lányommal. Hónapok óta valahogy furcsán viselkedett. Pedig tisztességgel végezte a feladatait, járt különórákra, időben ért haza, és még a családi összejövetelekből is kivette a részét. Mégis aggódtam érte, mert valami nem volt kerek” – kezdi vallomását Ashlyn Marie Cannon édesanyja, Angee Penner.

Először arra figyelt fel, hogy lánya öltözködési szokásai megváltoztak. „Ashlyn mindig kínosan ügyelt a külsejére, aztán egyik napról a másikra fiús, bő cuccokban kezdett járni. Teljesen felhagyott a sminkeléssel, pedig azelőtt még korábban is kelt, hogy tökéletes legyen a frizurája és a sminkje is.”

Az iskolában lőtte magát a szerrel

Aztán 2016. március 17-én kiderült, mi áll a változás hátterében. Heroin. „A lányom egyik barátnője hívott fel a munkahelyemen. Valami tinidráma miatt összevesztek, és bosszút akart állni azzal, hogy elárulja a titkát, miszerint Ashlyn heroinfüggő. Aznap este hosszan elbeszélgettem vele, és végre ő is őszintén el tudta mondani, mi történt vele az elmúlt hónapokban.”

Angee a Love What Matters oldalára írt bejegyzésben elárulta, lánya egy jó barátja révén került kapcsolatba a heroinnal, közvetlenül egy altatásos bölcsességfog-eltávolítás után. „A barátnője kínálta a droggal, Ashlyn pedig elfogadta, és onnantól nem volt megállás. Azt mondta, olyan űrt töltött be az életében a drog, amiről nem is tudta, hogy létezik. Onnantól kezdve egyfolytában ezt a teljességérzést hajszolta.”

Mivel teljesen mindennapos volt, hogy a heroint az iskola vécéjében lőtték be maguknak a diákok, a szert pedig a parkolóban vették, Angee és a férje úgy döntöttek, kiveszik az iskolából lányukat, akit ezután elvonóra küldtek. „Rettegett. Hiába próbáltam megnyugtatni, félt attól, mi vár majd rá. Mikor már hazafelé jöttünk a férjemmel, meg kellett állnunk, hogy hányhassak. Teljesen kiborultam.”

A heroinnak más tervei voltak

„Miután kijött az elvonóról, Ashlyn tele volt tervekkel. Még munkába is állt, köszönhetően a nagynénjének, és végre optimistán gondolkodott a jövőjéről. Sajnos a heroinnak más tervei voltak vele.” Miközben Ashlyn újra és újra visszaesett, Angee próbálta őt megmenteni magától. Mikor esténként elindult a „barátaival találkozni”, édesanyja követte, és ha idejében rátalált, igyekezett megakadályozni, hogy belője magát.

„Ekkortájt jöttem rá, hogy ez a drog, a heroin, erősebb a szeretetemnél. 2017 májusában megpróbáltam akarata ellenére, bírósági végzéssel bejuttatni egy bentlakásos elvonókúrára.” A bíró végül úgy döntött, Ashlyn állapota nem indokolja a bentlakást, amivel édesanyja szerint aláírta a lány halálos ítéletét. „Többször is előfordult, hogy Ashlyn azzal jött haza, hogy jobban akar lenni, hogy utálja azt, aki lett belőle, de nem volt elég erős ahhoz, hogy legyőzze a függőségét. 2017. október 4-én kaptam tőle az utolsó üzenetet. Azt írta, a barátaival tölti az estét és hogy ne aggódjak, nem fog drogozni.”

Ha csak egy gyereknek segítek, már nem volt hiába az egész

Angee alig aludt aznap éjjel. Ösztönösen tudta, hogy valami történt. Többször is zokogva ébredt, mígnem hajnali három körül kopogtattak az ajtajukon. „Először azt hittem, Ashlyn az, de végül két rendőr volt, akik a halálhírét hozták. Soha nem fogom biztosan tudni, mi történt vele aznap éjszaka, hogy magányos volt-e, hogy félt-e, hogy hívott-e engem. Ami biztos, hogy nagyjából fél három körül túllőtte magát, és bár azonnal kórházba került, az életét már nem tudták megmenteni.”