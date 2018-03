Megéri edzeni a terhesség alatt

A terhesség ideje alatti edzésnek számos előnye van: csökkenti a hátfájást, valamint a normális energiaszint fenntartásához is hozzájárul. A madridi Műegyetem kutatói most még egyet hozzáírtak a listához: kutatásuk szerint azok, akik a várandósság ideje alatt is edzenek, könnyebben esnek túl a szülésen.

A kutatásban részt vevő 508 nőt két csoportra osztották: 253 kismamát csak megfigyeltek, míg 255-nek háromhetes aerobikprogramot írtak elő. Ezek után több szempont alapján figyelték meg a szülést: vizsgálták a vajúdás hosszát, a terhesség alatti súlygyarapodást, az epidurális érzéstelenítés szükségességét, valamint a baba súlyát is.

Az eredmények szerint azok a kismamák, akik edzettek a terhesség alatt, jelentősen rövidebb időt töltöttek a vajúdási szakaszban, és kisebb arányban volt szükségük fájdalomcsillapításra is, mint a másik csoport tagjainak. A makroszómia, azaz a magzati túlnövekedés is gyakrabban fordult elő azoknál, akik várandósan nem végeztek semmilyen mozgást.

Bár a kutatás a szülést követő hónapokra már nem tért ki, a szakértők szerint azok a nők, akik a terhesség alatt is fittek maradnak, a felszedett kilóktól is könnyebben szabadulnak meg gyermekük születése után.

independent