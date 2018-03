Martina Navratilova kiakadt, hogy férfi kollégája tízszer többet keres nála

Megdöbbentőnek tartja Martina Navratilova egykori teniszező, hogy a wimbledoni közvetítéseken végzett kommentátori munkájáért kollégája, John McEnroe legalább tízszer akkora fizetést kap, mint ő.

Erre akkor jött rá, amikor meglátta, hogy férfi kollégája szerepel a BBC legjobban fizetett sztárjai között. Az 59 éves McEnroe fizetése 150 és 199 ezer font (53–70 millió forint) között van, miközben Navratilova mintegy 15 ezer fontot (5,3 millió forintot) kapott.

– mondta Navratilova.

A 61 éves teniszező hozzátette, az ügynöksége magasabb bért fog követelni a csatornától.

Martina Navratilova hits out at BBC after learning John McEnroe was paid ten times as much https://t.co/PC5FGzzdTn