Hatalmas ajándékot kapott a ghánai iskola, ahol krétával oktatták az informatikát

Emlékeztek még arra a ghánai számítástechnika tanárra, aki számítógép nélkül a táblára skiccelte fel a Word szövegszerkesztő felületét és annak a segítségével tanította a diákokat a program használatára? A krétával számítástechnikát oktató Richard Appiah Akoto híre gyorsan eljutott a Microsofthoz is és ekkor jött a meglepetés.

A Microsoft ugyanis megemelte a kalapját az elszánt afrikai tanár előtt és egy ghánai partnerén keresztül számítógépekkel és szoftverekkel látta el azt az iskolát, ahol Akoto is oktat. Sőt, a tanárt elvitték egy szingapúri konferenciára is, ahol tovább bővíthette ismereteit, illetve maga is tartott egy előadást arról, hogyan igyekezett megoldani az oktatást számítógépek nélkül.

De nem csak a Microsoft küldött számítógépeket a szegény ghánai iskolának. Amirah Alharthit, egy szaúdi származású, az angliai Leeds egyetem doktorandusz növendéke 5 asztali számítógépet és laptopokat adományozott az iskolának, mert lenyűgözte Akoto oktatáshoz való hozzáállása.

A Betenase M/A Junior Középiskolában 2011 óta nincs számítógép – írja a CNN.