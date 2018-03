Zöldturmix és pilates – így tartja magát formában Meghan Markle

A hercegi esküvő előtt pár héttel minden szem Meghan Markle-re szegeződik. Harry herceg menyasszonyáról egyre többet tudunk, most már azt is, hogyan tartja magát formában.

„Az egyensúly a kulcs – kezdi Meghan, aki az egészséges életmód elkötelezett híve. – Nem csak esztétikai okokból figyelek oda magamra, hogy mennyi vizet iszom, mit eszek, vagy mennyit pihenek, hanem azért is, hogy jól érezzem magam.” A menyasszony azt is elárulta, számára az edzés felér egy terápiával. „Nehezen veszem rá magam, de amit utána érzek, az maga az eufória!”

