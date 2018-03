A felismerhetetlenségig kigyúrta magát az 53 éves apuka

Knut Oines nem ma kezdte a súlyemelést: már 16 évesen is kacérkodott a sporttal, 18 évesen pedig már a hét 5-6 napján edzett. Ekkor még nem lehetett róla első blikkre megmondani, mi a hobbija, mára azonban úgy kigyúrta magát, hogy a járókelők közös fotókat kérnek tőle az utcán, elképesztően izmos teste miatt.

Míg 18 évesen bicepsze 28 centi kerületű volt, mára csaknem a dupla annyi mérőszalag kell, hogy körbeérje. Az 53 éves norvég férfi 48 centis bicepsszel büszkélkedhet. Knutra négy gyermeke és 34 éves barátnője is büszke – utóbbival együtt edzenek, 20 éves focista fia pedig a fejébe vette, hogy olyan akar lenni, mint az apja.

Ahhoz azonban jó sok edzésre lesz szükség: a testépítő fekvenyomásban 210 kilós, míg emeléssel 300 kilós súlyokkal edz. Ehhez pedig energia is kell, nem is akármennyi. „4000 kalóriát eszek egy nap, kenyeret, rizst, zabkását, csirkét, marhát, tojást és sok-sok zöldséget” – avat be az életmódjába minket Knut. A testépítő apuka szerint, lassan érdemes kezdeni az edzést. „Készíts egy szerény tervet, aztán jó hosszú ideig ragaszkodj hozzá!”

dailystar