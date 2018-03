Hogy fér el 111-féle sajt egyetlen pizzán? Hát így!

Új Guinness-világrekordot állított fel egy berlini étterem: pizzájára 111-féle különböző ízű sajtból sütött egy-egy szeletet. A Berlin-Charlottenburg-i étterem pizzáján mind a 111 szeletnek más volt az íze, valamint a világrekordhoz szükséges minden feltétel teljesült. Sajtszakértő ellenőrizte a sajtok sokféleségét.

Ok, @pizzahutDE hat Cheezy Crust. Aber diese #Pizza: 111 Käsesorten! Der neue Guinness-Weltrekord geht an eine Pizzeria in #Berlin–#Charlottenburg. 🍕🍕🍕🧀🧀🧀@GWR #Käse pic.twitter.com/IGghbhEgKA

— rbb|24 (@rbb24) 2018. március 15.