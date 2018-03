10 ember, aki nagyon megjárta a netes vásárlással

Az online vásárlás néha csodálatos tud lenni. Nem kell a próbafülke előtt türelmetlenül várni, ahogy fizetésnél sem, a csomag kinyitásának pillanata pedig csodás, amikor végre megérkezik a rendelésünk. De sajnos vannak hátrányai is az online vásárlásnak.

Nem érkezik meg esetleg, egyre többet rendelsz, mert nem érzékeled, mennyi pénzt is költöttél már el a kártyádról, és ami a legrosszabb, lehet, hogy nagyon nem áll jól rajtad a rendelt darab, vagy élőben egyszerűen csak máshogy néz ki.

A következő fotók utóbbi eset szomorú bizonyítékai:

so i ordered a chair for my room off of amazon and... pic.twitter.com/PU3N6e1GJT — sav 💓🕊 (@itssavannahxox) 2017. augusztus 3.

My friend bought yeezys off eBay and this is what he got instead 😤 pic.twitter.com/s3DyVZiZRE — kate (@wetchink) 2016. június 13.

I've actually been trolled by China. I ordered the one on the left from AliExpress and the one on the right turned up pic.twitter.com/WMrtuIjbSu — Iain Q. Blank (@iainqblank) 2017. december 18.

