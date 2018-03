Anorexiásnak csúfolták az arccsontja miatt, ma már bátran néz tükörbe

Emma kimondottan jó húsban lévő kislány volt gyerekként, ám 11 éves korában egy iskolaváltás miatti szorongás következtében hirtelen fogyni kezdett, ami az arcán is nagyon meglátszott. Arccsontjai kiálltak, az arca pedig beesett lett. Hiába hízott később vissza, arca ugyanolyan beesett maradt. Iskolatársai anorexiásnak csúfolták, később pedig, amikor már fiatal felnőttként szórakozóhelyekre járt, előfordult, hogy más nők is beszóltak neki, és arcát a Sikoly című film maszkjához hasonlították.

Emma igyekezett lenyelni a bántásokat, hogy ne adjon további felületet a támadásoknak, de azért borzasztóan megviselte lelkileg a sok csúfolás. Egy idő után már csak vastag sminkréteggel az arcán mert kimerészkedni szülei házából, és sokáig plasztikai műtétet fontolgatott.

