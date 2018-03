A törzsi táncból és a jógából született a legújabb jógatrend

Sokan úgy tekintenek a jógára, mint a meditációra, melyhez akkor fordulunk, mikor teljes csendre és nyugalomra vágyunk. Na, hát ezek azok a dolgok, melyeket felejtsünk el, ha egy Buti jógaórára indulunk!

A jógatrendek közül talán a legfrissebb a Buti jóga, amely a törzsi tánc, a jóga és a pliometrikus edzés gyakorlatait ötvözi. A módszert 2012-ben vezette be a gyakorlatba Bizzie Gold, de csak most lett igazán felkapott. A Buti magas intenzitású óra, ahol lüktető zenékre tombolhatja ki magát az ember, legyen bármilyen előképzettségű vagy fizikumú. A gyakorlatok a test összes izmát megmozgatják, és egy 75 perces órával akár 800-1000 kalóriát is ledolgozhatunk.

A buti szó egyébként egy marathi indiai eredetű kifejezés, azt jelenti gyógyír valamire, ami eddig rejtve volt. A gyakorlók szerint pedig nincs felszabadítóbb, mint egy Buti jógaóra. Jóga, dél-afrikai törzsi toporzékolással, sámánisztikus rituálé és egy csipetnyi Shakira – nevetségesen hangzik, de valójában elképesztően természetes és szívből jövő.

