45 kilót fogyott a tanárnő, alig lehet ráismerni

„Majdnem öt évvel ezelőtt belefogtam egy hatalmas utazásba, hogy egészségesebb ember legyek” – írja a bekezdésben a tanárnőként dolgozó asszony, aki rendszeresen beszámol eredményeiről és arról, hogy milyen változások történtek az életében azután, hogy lefogyott.

Saját bevallása szerint sem volt egyszerű a fogyás, de mára egy sokkal erősebb és egészségesebb ember néz vissza rá a tükörben. Kiemeli azonban azt is, hogy nemcsak testileg, de mentálisan is sokat erősödött a változásnak köszönhetően. A tanárnő mára nem tud és nem is akar leállni ezzel a teljes életmódváltással. Rendszeresen részt vesz futóversenyeken, és az edzőterem nélkül sem tudja már elképzelni az életét. Azt mondja, hogy a fogyásnak köszönhetően jobb tanár is lett, olyan, amilyenre a diákjainak szükségük van.