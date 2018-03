Rossz számra küldött egy fotót, egy leukémiás kisfiú életét mentette meg ezzel

Tony a minap érdekes sms-t kapott, melyhez fotó is tartozott. A képen egy nő állt estélyi ruhában, és valószínűleg arra volt kíváncsi, jól áll-e rajta a ruha. Ám véletlenül rossz helyre, Tonynak küldte az üzenetet. A férfi úgy döntött, azért készségesen válaszol rá. Küldött egy képet ő is, amin gyerekei felfelé fordított hüvelykujjal mutatják, milyen jó választás a ruha, alatta ezzel az üzenettel:

„Szerintem ezt az üzenetet nem nekem akarta küldeni. A feleségem nincs itthon, ezért nem tudtam a véleményét kikérni, de a gyerekek és én is azt gondoljuk, remekül fest az estélyiben, úgyhogy ezt válassza!”

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh