Közös szelfin pózolt hűtlen barátnőjével egy fiatal srác

Az internet sztárja lett az a fiatal argentin srác, aki rajtakapta a barátnőjét, amint az egy másik férfival csókolózott. Mariano ugyanis ahelyett, hogy egyszerűen felelősségre vonta volna a lányt, készített egy közös szelfit az egymásba gabalyodott párral, amit aztán feltöltött az internetre.

„A barátnőm (most már az exem) nem vette észre, hogy ugyanarra a bulira jöttünk el” – írta a kép alá. A fotó villámgyorsan terjedni kezdett az interneten, az eredeti poszt a Twitteren jelenleg 68 ezer megosztásnál jár.

A 21 éves srác elmondása szerint egyedül érkezett a buliba, de hamarosan észrevette, hogy a barátnője is ott van – méghozzá egy másik pasival. Amikor látta, hogy az egyik sarokban csókolózni kezdenek, odament, és elkészítette az azóta nagy karriert befutott fényképet. A barátnője ebből akkor semmit nem vett észre, így ő is csak akkor tudta meg, hogy lebukott, amikor a Twitteren látta viszont magát.

Nem sokkal később a srác azt is megosztotta, hogy a barátnője hogyan próbálta meg kimagyarázni magát az incidens után. A lány arra hivatkozott, hogy nagyon sokat ivott, és az a „dagadék” nagyon nyomulni kezdett rá, sőt, valójában nem is tudja, hogyan történt az egész. Ezután azt is elmondta, hogy még mindig szereti a fiút, és vele szeretne maradni. Ám emberünket nem hatotta meg a magyarázkodás, ehelyett megmondta a lánynak, hogy köztük mindennek vége.

(LADbible)