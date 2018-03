Közös fotón szerepelt a házaspár 11 évvel azelőtt, hogy találkoztak volna

Hihetetlen felfedezést tett egy kínai házaspár, miközben a régi családi fényképeket böngészték. Kiderült ugyanis, hogy 2000-ben, 11 évvel azelőtt, hogy egyáltalán találkoztak volna, egy elképesztő véletlen folytán szerepeltek már egy közös képen.

Az eset még hihetetlenebb, ha hozzávesszük, hogy Kína népessége már akkor is bőven meghaladta az egymilliárdot. Ráadásul a közös kép egy nagyvárosban, Csingtaóban készült, mindkettejük szülővárosától messze. Mindezt figyelembe véve nagyon kicsi az esélye, hogy két ember, akik később összeházasodnak, ugyanott legyenek ugyanabban a pillanatban, anélkül, hogy tudnának egymásról – hát még annak, hogy közös kép is készüljön róluk!

A páros több mint egy évtizeddel később ismerkedett össze, azóta össze is házasodtak, és gyerekeik is születtek. Most a feleség édesanyjánál találtak rá a közös fotóra. A férj elmondása szerint tudtak róla ugyan, hogy mindketten jártak már Csingtaóban, de a közös képről fogalmuk sem volt. „Amikor megláttam a fotót, annyira meglepődtem, hogy libabőrös lett az egész testem” – mondta.

A fotó villámgyorsan bejárta a kínai közösségi oldalakat, sokan egyenesen csodának nevezték a történteket. A páros eközben már azt tervezi, hogy ismét elutaznak Csingtaóba, ahol ezúttal már a közös gyerekeikkel együtt készítenek majd képet.

(BoredPanda)