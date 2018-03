Egyetlen poszttal beindította mozgássérült édesapja vállalkozását

A 39 éves Christopher Gonzales, aki egyedül neveli két gyermekét, egészen tavalyig építésvezetőként dolgozott a legkülönbözőbb Las Vegas-i építkezéseken. Csakhogy tavaly súlyos baleset érte, aminek következtében öt csigolyája megrepedt, további öt pedig elmozdult a helyéről. Christopher rehabilitációja jelenleg is tart, ám a munkahelyére valószínűleg akkor se mehet vissza, ha befejeződik.

„Néha már az állás is komoly fájdalmat okoz” – panaszolta a Buzzfeed amerikai hírportálnak. Hozzátette, bár szinte minden pillanatban fizikai fájdalmak gyötrik, igyekszik elfoglalni magát a ház körüli teendőkkel. Sőt! Az utóbbi időben visszatalált régi hobbijaihoz: a rajzoláshoz, festéshez és fafaragáshoz.

„Egy nap az egyik barkácslapban láttam egy focicsapat logóját, amit a készítője fából faragott ki. Azt gondoltam magamban, ezt én is meg tudom csinálni” – mondja Christopher, majd hozzáteszi, azóta az ismerőseinek és a barátainak több ilyen faragott logót készített már. „Volt, aki ragaszkodott hozzá, hogy fizet érte, innen jött az ötlet, hogy esetleg másoknak is csinálhatnék.”

Chris végül megkérte lányát, a 17 éves Alexist, hogy tegyen fel a Twitter-oldalára egy posztot. A fiatal lány pedig nem hezitált: arra kérte a barátait, hogy segítsenek édesapjának egy kis pénzt keresni, és osszák meg a posztját. Mire másnap felébredt, a poszt már vírusszerűen terjedt, édesapja e-mail-fiókjában pedig 800 új rendelésről szóló levél volt.

so my dad is disabled and is trying to make a little extra money because he makes so little. He makes wood carvings i’m his free time, and he can make them any size, for anything (not just team logos). Even if you don’t like them a RT will help spread the word. pic.twitter.com/s6EitTcyiX