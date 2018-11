A legjobb altatószer a gyereknek: a nevetés

Gondoltad volna, hogy a gyereket úgy tudod legjobban megnyugtatni alvás előtt, ha megnevetteted? Azért van ez, mert a nevetés és játék a gyerek számára érzelmileg felszabadító élmény. Hatásukra csökken benne a stressz, és még a biztonságérzete is nő, ami határozottan jótékony hatással van az ellazulásra és az alvásra.

Ha eddig ideges voltál, mert épp alvás előtt akart még ágyon ugrálni, hancúrozni, rohangálni, akkor mostantól inkább hagyd, és kapcsolódj be te is hancúrozásba. Azt gondoltad talán, hogy csak húzni akarja az alvásidőt – ebben is lehet igazság, tényleg mindig húzni akarják –, vagy hogy a hancúrozástól majd nagyon felpörög, pedig nem így van, éppen az ellenkezője történik.

A Rest, Play, Grow: Making Sense of Preschoolers könyv szerzője, dr. Deborah Macnamara állítása szerint a gyerekek úgy dolgozzák fel az érzelmeiket, hogy sírnak vagy nevetnek. Mindkettő rendkívül fontos ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, és nyugodtan tudjanak aludni. Emiatt van az is, hogy éjszaka gyakrabban felébrednek a gyerekek, ugyanis túl sok élményt kell feldolgozniuk, aminek nap közben nem értek a végére. Ha az esti nevetgélést bevezetjük, akkor elejét vehetjük az éjszakai ébredéseknek is a szakértő szerint.

A nevetés azért a legjobb altatószer, mert általa csökken a vérnyomás, és még endorfinok is felszabadulnak tőle a gyermek szervezetében. Az sem mellékes hatás, hogy erősíti a kötődést a szülő és a gyerek között, ha együtt hancúroznak, mert erre is szükség van a nyugodt éjjeli alváshoz, hogy a maximális biztonságérzetet elérjük a gyereknél. Ha a gyerek tudja, hogy a szülei feltétel nélkül szeretik, akkor nyugodtabb szívvel válik meg tőlük éjjel, és nem fog felkelni, hogy ellenőrizze, alvás közben nem hagyták-e magára. Vezesd be az esti rutinba a nevetgélést, csak nyerhetsz vele!