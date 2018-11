Hogyan lesz egy férfiból jó apa?

Az utóbbi időben nagyon megváltozott az apák szerepe: már nemcsak kenyérkeresőként tekintünk rájuk, hanem egyenrangú szülői félként részt vesznek a gyerekekkel és a háztartással kapcsolatos teendőkben. Ebben az új helyzetben nem is olyan könnyű jó apának lenni, ebben segítünk néhány tanáccsal. Milyen is egy jó apa?

Kimutatja az érzelmeit. A férfiak jó részének gondot okoz, hogy felvállalja és kimutassa az érzéseit, pedig a gyerekek nem vágynak másra, csak szeretetre. Öleld és puszild meg gyakran a gyerekeidet, kapd az öledbe és simogasd meg őket, hogy tudják, mennyire fontosak neked, ráadásul emiatt biztonságban érzik majd magukat. Felejtsd el, hogy a te édesapád nem ölelgetett téged!

Felelősségteljes és határozott. Attól, hogy egy apa kimutatja az érzéseit, egyáltalán nem lesz gyenge, sőt. Viszont arra is szükség van, hogy határozottan, felelősségteljesen álljon a dolgokhoz. Úgy, mint aki tudja, mit akar elérni, tisztában van a döntéseinek és a tetteinek a következményeivel. Megbízható, tartja a szavát; amit megígér, az úgy is lesz: az alap, hogy időben elhozza a gyereket az óvodából, de ha például hónapokkal későbbre beígér valamit a gyereknek, akkor sem a levegőbe beszél. Elkötelezett a családjával szemben, a gyerekei szemében pedig biztos pont ebben a bonyolult világban.

Következetes. Semmi sem zavarja jobban össze a gyerekeket, mint amikor nem tudják eldönteni, mit szabad, és mit nem, és milyen elvárásoknak kell megfelelniük. A következetesség persze az élet minden területén komoly erény, de a gyereknevelésnél még fontosabb, ráadásul ebben az anyának és az apának is összhangban kell lennie. Nem sokat ér egy nevelési eszköz, ha a másik szülő más elvek szerint viselkedik a kicsikkel. A lényeg, hogy világosak legyenek a szabályok, és a gyerek tisztában legyen a keretekkel.

Foglalkozik a gyerekkel. Gyakran hallani az elfoglalt apáktól, hogy ők hiába érnek rá csak ritkán, minőségi időt töltenek a gyerekükkel. Több szakember azonban úgy véli, a minőséghez mennyiség is kell, nem elég, ha naponta negyedórát kap a gyerek. Egy jó apa mindenféle tevékenységet végez a gyerekével, így olyan élmények és emlékek születnek, amelyek egész életre szólnak. Az apa vacsoráztat, mesét olvas, focizik, befonja a lánya haját, papírrepülőt hajtogat, megmutatja a gépek és kütyük működését, segít a tanulásban.

Az is belefér, hogy saját hobbijába avatja be a fiát vagy a lányát, de közben pontosan tudja, mit szeretnek a gyerekei, és miben jók. Az az igazi, ha egy férfiből apaként sem veszett ki teljesen a gyerek, és ő is ugyanannyira élvezi a közös bolondozásokat. Nem szégyelli bevallani, ha valamit nem tud, és ez őt is folyamatos tanulásra sarkallja. Közben érzelmileg és erkölcsileg is irányt mutat, elmondja, ha valami felbosszantja, és azt is megmutatja, hogyan lehet megoldani ezeket a konfliktusokat.

Türelmes. Ha valamihez végtelen türelem kell, akkor az a gyereknevelés. Már egészen kicsi korban véget nem érő teendők hárulnak a szülőkre, gondoljunk csak az éjszakai ébredésekre, amelyek fizikailag és lelkileg is kimerítőek. Később aztán jönnek a dacos korszakok, az ezerszer megismételt kérdések, a serdülőkor, ezeket kellő türelem nélkül nem lehet átvészelni.

Támogatja és tiszteli a gyermekei anyját. A kislányok és a kisfiúk életében is az első férfimodell az édesapa. A jó apaminta az egyik alapja a gyerekek egészséges lelki fejlődésének. Ebben az is benne van, hogy az apa hogyan viselkedik a gyerekek édesanyjával: a lányok későbbi párválasztását komolyan meghatározza, milyen viszonyokat láttak otthon, a fiúknál pedig az apa jelenti az azonosulási mintát. Ezért fontos, hogy a férfi segítse, támogassa és tisztelje a gyerekek anyját, amit akkor sem kellene elfelejteni, ha a szülők elváltak.