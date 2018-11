5 módszer, amelyekkel az elfoglalt apák is közelebb kerülhetnek a gyerekeikhez

A kutatásoknak köszönhetően mára már egyértelművé vált, hogy az édesapák nagyon fontos szerepet játszanak gyermekük képességeinek kialakulásában. Ám a 3-4 éves gyerekek felével nem játszik az édesapja, miközben kulcsfontosságú lenne a korai fejlesztés.

Persze óriási kihívás egyszerre apának, férjnek és munkatársnak lenni, pláne ha mindezt jól szeretné csinálni az ember. A sokáig tartó munka, a rohanva bekapott néhány falat, az otthon sem szűnő e-mailek és az általános kimerültség mellett teljesíthetetlennek tűnik a kihívás.

Közben a gyerekek nagyon gyorsan felnőnek, és ha az apa nem tölt velük elég időt, nem alakul ki szoros kapcsolat közöttük, ami később helyrehozhatatlanná válhat. Mutatunk néhány tippet, hogyan tudnak az elfoglalt édesapák is jobb kapcsolatot kialakítani a gyerekükkel, ha néhány meghatározó tevékenységre koncentrálnak. Lelőjük a poént, szó sincs világmegváltó dolgokról, gyakran az apróságoknak is hatalmas erejük van.

1. Koncentrálj a mindennapi feladatokra!

Sok apa úgy gondolja, hogy ha keveset is van együtt a gyerekével, az legalább minőségi idő vagy valamilyen különleges elfoglaltság legyen. Pedig nem kell egzotikus nyaralás vagy bungee jumping – még ha ezek tényleg szuperek is –, az számít, mi történik otthon az „unalmas” hétköznapokon. Vegyél részt a fürdetésben, az öltöztetésben és a játékban, fedezd fel, miben vagy igazán profi. Ha lélegzetelállító tornyokat tudsz építeni, vagy gyönyörűen rajzolsz, mutasd ezt meg a gyerekeknek is.

2. Kérj segítséget a gyerektől!

Rengeteg teendő akad a lakásban és a ház körül, amit rendszeresen vagy néha-néha el kell végezni. Ami a felnőtteknek dögunalom és nyűg, könnyen lehet, hogy szórakoztató a gyerekeknek. Ki kell porszívózni? Össze kell szedni a lehullott leveleket? Csináljátok együtt, és miközben halad a munka – még ha lassabban is –, közben ti is közelebb kerültök egymáshoz.

3. Te legyél az esti mesemondó!

A gyerekek imádják a meséket, és az esti mese még jobban felértékelődik, ha apa olvassa, aki napközben nem lehet a családdal. Ez nemcsak jó móka, és biztonságot ad a gyerekeknek, de a kutatások szerint még fejleszti is őket. Azok a gyerekek, akiknek az apukájuk este olvas, jobb jegyeket szereznek az iskolában, jobban tudnak koncentrálni, és kevesebb a magatartási problémájuk.

4. Segíts az iskolai dolgokban!

Nagyon sok családban – ki tudja miért – az anyákra hárul, hogy segítsenek a tanulásban vagy a házi feladat elkészítésében. Pedig mindkét szülő kiveheti belőle a részét aszerint, ki melyik területet kedveli. Ha az apa szereti logikusan megoldani a problémákat, segítsen a matekházi megoldásában, de ha lenyűgözik a csaták és a hadműveletek, a történelem sem okoz majd gondot. A gyerekkel együtt töltött idő mellett ráadásul így mindkét szülőnek lesz némi fogalma az iskolai dolgokról is, hamarabb kiderül, ha valami gond van.

5. Menjetek ki a szabadba!

Az apák szerepe azért is nagyon fontos, mert kevésbé aggódnak, és megtanítják a gyerekeiket, hogyan tudják kitolni a határaikat. Arra biztatják őket, hogy még egy kicsit feljebb tudnak mászni a fára, vagy át tudják ugrani a tenger méretű pocsolyát – még ha olykor az anyák haja ettől égnek is áll. Megmutatják, hogyan kell a svájci bicskát használni vagy tüzet rakni. Ezek a játékok nagyon fontosak a bátorság, az önbizalom és a képességek kifejlődésében, ebben pedig igazán zseniális segítők az apák. Úgyhogy gyerünk ki a szabadba, és jöhetnek a fizikai tevékenységes és kihívások!