Legfontosabb teendők, ha száraz a baba bőre

A tél kifejezetten egy olyan időszak, mikor fokozottan ügyelnünk kell kisbabánk bőrének ápolására. Hiszen a szabadban a hideg idő, az alacsony nedvességtartalmú levegő, az erős szél, míg a lakásban a radiátorok és egyéb fűtési eszközök bekapcsolásával a száraz levegő és a csökkenő benti páratartalom, igencsak kiszárítják és igénybe veszik a felnőttek bőrét is, hát még a pici babákét. Éppen ezért mielőtt nekivágunk – és nagyon jól tesszük – a friss levegőn babakocsizásnak, játszóterezésnek, mindenképpen kenjük be a kicsik bőrét, főképpen arcát és kézfejeit zsírosabb, bőrkímélő babaápoló krémmel.

A lakásban pedig vegyük elő a párásítót, ennek hiányában tegyünk vízzel teli edényeket vagy egyszerűen csak nedves törölközőt a radiátorokra, hogy biztosítsuk a lakás levegőjének megfelelő páratartalmát.

Ha úgy érezzük, a baba bőre minimálisan szárazabb, mint kellene, csökkentsük le az esti fürdetés idejét. Ne hagyjuk, hogy óráig pancsoljon a vízben, és főképp ne használjunk felnőtteknek szánt szappant a kicsi bőrének tisztításához. Elég egy gyors babazuhany vagy nedves törölgetés egy kifejezetten babáknak szánt fürdetővel. Ezután pedig jöhet az olajos kenegetés, akár egy kellemes, nyugtató babamasszázzsal egybekötve, ami ráadásul segít ráhangolódni, ellazulni az esti elalvás előtt.

Abban az esetben, ha a baba bőre már extrém módon száraz, kicserepesedik, begyullad, hámlik, mindenképpen forduljunk szakemberhez. Ezek a tünetek ugyanis ekcémára utalhatnak. Ennek a valószínűsége csak nő, ha a családban van más ekcémás, esetleg allergiás beteg, hiszen csecsemőkorban a leggyakoribb az atópiás ekcéma kialakulása, ami öröklött hajlamot feltételez a betegség hátterében. Az ekcéma súlyosbodását előidézhetik nem megfelelő táplálkozási szokások, illetve külső, környezeti tényezők. Ezekre a baba szervezete allergiával reagálhat, ami ekcéma formájában jelentkezik. Az ekcémás bőr kiszáradása elsősorban az arcon, hajlatokban, fül mögött, könyök tájékán jelentkezik.

Ezért is nagyon fontos, hogy körültekintően válasszuk a ki azokat a szereket (fürdető, testápoló, popsikenőcs, hintőpor, mosószer), melyek közvetlenül érintkezhetnek a kicsi testével, bőrével. Lehetőség szerint minél kevesebb színező- és illatanyagot tartalmazzanak, amik irritálhatják a még érzékeny bababőrt. Fontos, hogy a kicsik ruháit, ágyneműjét, kis takaróját is ennek megfelelő mosó- és öblítőszerrel kezeljük, hiszen ezek is érintkeznek közvetlenül a picik bőrével.