Miért fontos, hogy a baba bőrére külön testápolót használjunk?

A kisbabák születésekor az ún. magzatmáz védi a bőrüket attól, hogy felázzanak a magzatvízben, hiszen bőrük még nagyon vékony. Korábban ezt a magzatmázat születés után azonnal lemosták, az újszülötteket alaposan megtisztították a nem kívánatos „ragacsoktól”. Az utóbbi időkben azonban már nem csinálják ezt, hiszen mára már tudjuk: az újszülötteken hagyott magzatmáz bőrükbe felszívódva tovább nyújt védelmet a babának, míg immunrendszerük megerősödik, és szervezetük is felkészül a kinti világ ártalmaira. A bőrnek a későbbiekre jellemző normál PH-értéke is az első hetekben, hónapokban alakul ki.

A babák bőre életüknek első évében sokkal vékonyabb, érzékenyebb és kevésbé ellenálló, mint a felnőtteké, éppen ezért is igénylik a különleges bánásmódot. A szaruréteg vékonyabb, így kevésbé ellenálló a külső behatásokkal szemben. Igyekezzünk, hogy minél kevesebb irritációnak tegyük ki mi magunk a baba bőrét. A felnőtteknek szánt tisztálkodási termékek gyakran lúgosítanak, ami tönkreteheti a picik bőrének faggyúrétegét, amely pont, hogy védelmi funkciót látna el.

De az is fontos, hogy a babáknak készített termékek, testápolók, fürdetők összetételét is alaposan tanulmányozzuk át, semmiképpen se tartalmazzon kőolajszármazékokat, hiszen ezek mind allergiás reakciót válthatnak ki az érzékeny bőrű babáknál. A kicsik immunrendszerét tehát az anyatejes táplálás mellett a bőrük megfelelő védelmével tudjuk támogatni, hiszen ez a szervezet betegségekkel szembeni védekezésének elsődleges szintje, emellett fontos szerepe van a hő- és vízháztartás szabályozásában is.

Az esti fürdetés után azért sem mindegy, hogy milyen testápolót használunk, mivel a babák bőrének nagyobb a vízáteresztő képessége a vékonysága miatt, így sokkal inkább hajlamosabb a kiszáradásra már sima, tehát szappanmentes víz használatakor is. Fürdéshez használhatunk gyógyszertári fürdetőt vagy speciálisan kisbabák bőrére kifejlesztett, ún. szappanmentes babafürdetőt is. De mindenképpen kenjük be testüket fürdés utáni testápolóval, hogy bőrük visszanyerje zsír- és nedvességtartalmát, rugalmas és puha maradjon.

Antibakteriális szereket pedig egyáltalán ne használjunk kisbaba bőrének ápolásához, hiszen ők még nem lesznek igazán piszkosak, nem nyúlnak és nem járnak olyan helyeken, ami ezt indokolná. Ráadásul ezeknek az antibakteriális szereknek a rendszeres használata pont, hogy roncsolja a bőr normál baktériumflóráját, ezáltal csökkenhet annak természetes védekezőképessége.

A rendszeres babatestápolásnál tehát kerüljük a felnőtteknek szánt krémeket, szappanokat, habfürdőket. Ez persze az újszülöttekre, csecsemőkre fokozottan igaz, de a 2-3 éves piciknél is inkább a kifejezetten nekik szánt, megfelelő összetevőkből álló babakészítményeket részesítsük előnyben, hogy megóvjuk bőrük és szervezetük épségét.