Minden, amit a babakoszmóról tudni kell

Sok-sok kérdés, ami a kisbaba fejének, hajának ápolásával kapcsolatban felmerül, ha előkerül a koszmó. A koszmó, vagy ahogy hivatalosan nevezik: seborrhea capitis, sárgás, pikkelyes bőrelváltozás elsősorban a baba hajas fejbőrén. A pikkelyes felrakódás leggyakrabban 2–6 hónapos korban jelentkezik a kicsiknél, és annak ellenére, hogy a neve erre enged következtetni, nincs egyértelmű köze a koszos fejbőrhöz.

Ennek ellenére kiemelten fontos a babák tisztálkodásakor, esti fürdetéskor a kicsik fejmosása is. Ha babánk még nem rendelkezik jelentősebb hajkoronával, akkor is érdemes kétnaponta legalább egyszer sima vagy fürdetős vízzel átmosni, esetleg nedves kendővel áttörölgetni a fejét, hiszen a rákerült ételmaradék, izzadság így könnyedén eltávolítható. Ilyenkor sem kell komoly „fejmosásra” gondolni, elég csak annyira megtörölgetni, amennyire babánk habitusa megengedi. Figyeljünk arra, hogy szemébe, orrába vagy szájába ne kerüljön nagyobb mennyiségű víz a diszkomfortérzés elkerülése érdekében. A nedves fejet, hajat pedig elegendő törölközővel szárazra törölni, nem szükséges hajszárítózni és tovább borzolni a kedélyeket.

Persze az ilyen gondos fejbőrápolás mellett is előfordulhat, hogy babánk kobakja egyszer csak bekoszmósodik. Ilyenkor sem kell azonban megijedni, hiszen az esetek többségében pár héten, egy hónapon belül magától elmúlik, hiszen a koszmó elsősorban az elhalt hámsejtek, a faggyútermelés miatt alakul ki. Rejtegetni, szégyellni teljesen felesleges, mivel nem a tisztálkodás hiánya okozza, és még csak nem is fertőző. Ha mégis szeretnénk meggyorsítani a folyamatot, semmiféleképpen se kapargassuk a pikkelyeket szárazon. Érdemes előtte, akár egy éjszakára is babaolajos „pakolást” készíteni az érintett részre, ami reggelre fellazítja a koszmólemezkéket, így azok egy puha babahajkefével könnyedén eltávolíthatók anélkül, hogy az alattuk lévő fejbőr sérülne. A koszmó eltávolítását, ha hosszabb ideje fennáll, nemcsak esztétikai szempontból szokták javasolni, de így elkerülhetjük a további felülfertőződést is, mivel koszmó nélkül az alatta lévő bőr lélegezni tud.

A hajas fejbőr kutacs körüli részén kívül gyakori, hogy a fül, esetleg a szemöldök mentén jelenik meg a koszmó.

Ahhoz tehát, hogy elkerüljük a koszmót, fontos, hogy a baba fejmosásakor is megtaláljuk a középutat. A mindennapi hajmosás ugyanis túlzás a kisbabáknál. Száríthatja a hajas fejbőrt, így ösztönözve még több faggyú termelésére, ami a koszmósodáshoz vezethet, ahelyett, hogy pont elkerülné azt. Használjunk a baba fejbőrén nem irritáló, allergénmentes babasamponokat. Persze ha a baba fejbőrének öntisztulására hagyatkozunk, és nem mossuk a kicsi fejét, a rárakódott kosztól, izzadságtól könnyen bekoszosodhat.

A koszmó persze nem csak az egészen kicsi vagy újszülött babáknál jelentkezhet. Előfordulhat nagyobb, pár éves vagy akár óvodás korban is. Ennek oka elsősorban a megnövekedett hajmennyiség. Főleg nyári melegben nem megfelelő a fejbőr szellőzése, ami kedvez a koszmósodásnak. Ezt lazább hajviselettel, gyakori fésüléssel tudjuk megelőzni.