Miért fontos a baba bőrének hidratálása?

Azért, hogy kisbabánk bőre ilyen finom és puha legyen, nekünk is kell tennünk, na nem csak az esztétikai szempontok miatt, hanem azért is, mivel bőrünk az immunrendszerünk elsődleges védvonala. A sérült bőrfelületen keresztül sokkal könnyebben bejutnak a kórokozók a baba szervezetébe. Az újszülöttek bőrét óvó magzatmáz hamar lekopik, így szükség van belsőleg és külsőleg is megtámogatni a baba bőrének hidratáltságát.

Ha anyatejes a kisbabánk, a melegebb nyári hónapokban akkor is szükség van pluszvíz (sterilizált vagy babavíz) hozzáadására, hogy megfelelően hidratáljuk a baba bőrét. Ennek jelentősége a hozzátáplálás bevezetésével csak fokozódik, nem csak a melegebb hónapokban.

A baba bőrének megfelelő ápolása, hidratálása tehát már a kezdetektől kiemelten fontos. A picik bőre ugyanis nagyon könnyen veszít nedvességtartalmából, és kiszárad. A berepedezett bőr pedig fájdalmas, és további, komolyabb bőrbetegségek előidézője lehet.

Ezért a téli hónapokban különösen fontos a bababőr hidratálása külsőleg is, hiszen a hideg, a szél, az alacsonyabb páratartalom, lakáson belül pedig a fűtés még inkább szárítják, kipirosítják a baba bőrét. Télen ráadásul nemcsak nedvesség-, de zsírtartalmából is jelentősen veszít a kisbabák bőre, amivel az ellenálló képessége is lecsökken. A babák számára megfelelő krémek használata ezen tud segíteni. Ha téli, babakocsis sétára indulunk, fordítsunk nagyobb figyelmet a baba arcbőrének és kézfejének hidratálására, hiszen itt a bőr eleve vékonyabb, és jobban ki van téve az időjárásnak is.

Fontos azonban az is, hogy ne essünk túlzásba: egy egészséges bőrű baba esetén elegendő naponta egyszer-kétszer bekenni a kicsit a hidratáló babakrémmel. Az egyik ilyen alkalom legyen közvetlenül az esti fürdetés után, hiszen a víz is száríthatja a babák bőrét, illetve ha nem megfelelő szappant, fürdetőt használunk az esti rutin során. Figyeljünk rá, hogy lehetőleg csak természetes összetevőkből készült termékeket használjunk a baba bőrének hidratálására, hogy megóvjuk természetes PH-ját, ezzel támogatva immunrendszerének megfelelő működését is.

A bőr nem megfelelő hidratáltsága, szárazsága a viszketésen és a kipirosodáson túl olyan komoly bőrbetegségeket is előidézhet az allergiára hajlamos családokban, mint az ekcéma. Az ekcémás babáknál természetesen komplex utánajárás szükséges, hiszen a bőr külső ápolásán túl nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, hogy a sokszor ördögikör-szerű ekcémával le tudjanak számolni az érintettek. Ekcémagyanú estén mindenképpen orvoshoz kell fordulni, akivel átbeszélve megkezdhetjük a baba bőrének kúrálását: a téli fűtésszezonban párologtassunk, a babaruhát illatanyagmentes, természetes anyagokkal mossuk, iktassuk ki az étrendből az allergiát okozó élelmiszereket, és használjuk az orvos által előírt, illetve javasolt krémeket, ecsetelőket a baba bőrének ápolására.